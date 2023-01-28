Москва, 28 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Требования по допуску российских и белорусских спортсменов на соревнования Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) в ближайшие три недели. Об этом 28 января сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Григорий Сысоев/РИА Новости Люк Тардиф

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«У нас будет встреча с МОК в середине февраля о том, что они понимают под определенными условиями [допуска], и по возможным временным срокам», ― уточнил в беседе с ТАСС Тардиф.

При этом глава федерации подчеркнул, что на сегодня в сезоне-2022/23 никаких изменений нет. Он также добавил, что совет IIHF состоится в середине марта.

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«IIHF ― демократическая организация, решение будет принято в соответствии с нашим статусом и уставом», ― указал Тардиф.

Как сообщало ИА REGNUM, МОК допустил возможность участия отдельных российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении ими ряда жёстких условий и в случае, если они не принимают активного участия в российской спецоперации.

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