Донецк, 28 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Донецке ребенок пострадал из-за сброшенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотной мины «Лепесток», сообщает телеграм-канал штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Виктор Антонюк/РИА Новости Мина «Лепесток»

«Ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», — сообщает штаб.

Сообщается, что инцидент произошел в Кировском районе Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее командир сводной роты Донецкой таможни Южного таможенного управления подполковник Юрий Мигович заявил, что свыше 20 попыток проникновения в Мариуполь групп диверсантов ВСУ выявили на протяжении последних шести месяцев.