Улан-Батор, 28 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Закон о цензуре в интернете, который принял парламент Монголии, заблокирован президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом, написал 28 января пресс-секретарь главы государства Олзийбаярын Золбаяр в Twitter.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

«Президент Монголии наложит вето на закон о защите прав человека в социальных сетях», — заявил Золбаяр, пояснив, что официальное заявление на эту тему последует 30 января.

Напомним, неделю назад, 20 января, монгольский парламент принял «Закон о защите прав человека в социальных сетях»: за нововведение высказались 70% депутатов.

Этим законом вводится запрет для пользователей размещать в интернете информацию о любом государственном должностном лице, если на то не было получено согласия со стороны правительства. В случае нарушения закона пользователь или сообщество будут отключены от интернета.

Закон должен был вступить с силу 1 февраля 2023 г., но Хурэлсух наложил вето на эту инициативу на фоне растущего числа недовольных: в интернете набирает популярность петиция по отмене закона.