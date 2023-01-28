Рим, 28 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в столицу Ливии. Её самолёт приземлился в аэропорту Митига, единственном функционирующем аэропорту в столице Ливии, в условиях усиленной безопасности. Об этом сообщили в офисе премьер-министра, передаёт 28 января агентство Associated Press.

Italian Government Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Джорджа Мелони в Ливии

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Мелони в поездке сопровождают министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр внутренних дел Маттео Пьантедози.

Она встретилась с главой правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой, который возглавляет одну из конкурирующих администраций Ливии, а также должна была провести переговоры с Мохаммедом Юнисом аль-Менфи, который возглавляет президентский совет Ливии.

Также известно, что вместе с Дбейбой премьер-министр Италии будет присутствовать на церемонии подписания нескольких соглашений, в том числе договора о разработке газовых месторождений на ливийском шельфе Средиземного моря. Этот документ подпишут итальянская энергетическая компания Eni и Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянская компания Eni и ливийская компания NOC собираются подписать контракт о добыче газа объемом до 8,7 млрд кубометров в год. Как уточнил глава NOC Фархат Бенгдара, месторождения газа уже были разведаны ранее, и добыча ресурса должна была начаться в 2017–2018 годах.