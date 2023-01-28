Москва, 28 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли очередной удар по живой силе ВСУ на купянском направлении. Об этом 28 января сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости Боевая работа САУ «Акация»

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«Ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Уточняется, что удар был нанесён в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.

«Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777 производства США», ― добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 27 января, российские войска уничтожили на купянском направлении свыше 30 военных ВСУ. Огневое поражение нанесено живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.