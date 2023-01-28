Стокгольм, 28 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Властям Швеции необходимо осуществлять тесные контакты с осудившими их на фоне сожжений Корана в стране мусульманскими государствами. Об этом 28 января заявила бывший шведский премьер-министр Магдалена Андерссон в интервью радиостанции Ekot.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Протест в Стамбуле после сожжения Корана Расмусом Палуданом

Как напомнила Андерссон, ранее действующий глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольму нужно поддерживать тесные контакты с Турцией.

«Это важно, но мы также должны поддерживать тесные контакты с мусульманскими странами, чтобы объяснить, как выглядит шведское законодательство и почему оно работает именно так», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО из-за того, что власти данного королевства оправдали сожжение Корана в Стокгольме, что коснётся и Финляндии, так как вопрос о вхождении обеих стран в альянс является единым процессом.