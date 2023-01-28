Москва, 28 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В настоящее время вопрос о допуске российской сборной по хоккею с мячом к международных соревнованиям не стоит. Об этом 28 января заявил президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Антон Новодережкин/ТАСС Борис Скрынник

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По его словам, Международная федерация хоккея с мячом (FIB) пока эту тему поднимать не планирует. Скрынник пояснил, что «всё находится под пристальным наблюдением политических структур, идёт определённое давление».

«Тот же Адамфи что-то недоговаривает, а где-то и лукавит, ― отметил в беседе с ТАСС Скрынник. ― Он тоже во многом был связан с Россией, боится с нами вступать в конфликт, поскольку есть вопросы, которые мы можем поднять, а он потеряет в плане порядочности. Поэтому он старается маневрировать».

Глава федерации считает, что ситуация может измениться только после изменения общеполитической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2022 года Международная федерация по хоккею с мячом объявила о том, что запретила сборным России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2023 года. Турнир должен был пройти в России, позже его перенесли в Швецию.

Поводом для отстранения российской и белорусской команд названа «геополитическая ситуация».

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Швеции с 28 марта по 2 апреля 2023 года. В международном турнире примут участия сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, США и Казахстана.