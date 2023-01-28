Анкара, 28 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В Турции оборонная компания разработает программное обеспечение (ПО) для передачи разведданных между штабами и базами НАТО, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Уточняется, что турецкая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) приступит к разработке ПО для передачи разведданных между всеми штабами и базами Североатлантического альянса. Предположительно, на реализацию проекта уйдет около 3,5 года.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал об успехах оборонно-промышленного комплекса страны, которых удалось достичь за счёт резкого снижения зависимости страны от импорта оборонной продукции, а также зарекомендовав себя в качестве крупного экспортёра. Исмаил Демир уверен, что Анкара сможет предложить решения и продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минэнерго Турции выразило готовность ежегодно поставлять в страны ЕС сжиженный природный газа, чтобы помочь Европе справиться с энергокризисом.