Москва, 28 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В вестибюле станции метров «Каширская» (Замоскворецкая линия) в Москве произошло возгорание. Об этом в субботу, 28 января, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Евгений Одиноков/РИА Новости Метро «Каширская»

«Около полудня произошел пожар в вестибюле станции метрополитена «Каширская», она на стадии строительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с места ЧП эвакуировано 70 рабочих. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что при пожаре в Донецке Донецкой Народной Республики погибли мужчина и женщина.