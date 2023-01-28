В Турции призвали Европу положить конец исламофобным акциям
Анкара, 28 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала 24 TV 28 января призвал страны Европы принять жесткие меры по недопущению новых акций по осквернению Корана.
«Нельзя использовать свободу слова в качестве повода для оправдания этого позора, замалчивания, равно как для оскорбления, унижения, брани и нападок на священные ценности. Европа должны принять меры для недопущения таких нападений», — заявил представитель президента Турции.
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также раскритиковал страны Европы за ведение политики двойных стандартов в вопросе противодействия исламофобии.
Ранее провокационные акции по осквернению Корана проводились в Швеции, Нидерландах и Дании.