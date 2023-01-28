Анкара, 28 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала 24 TV 28 января призвал страны Европы принять жесткие меры по недопущению новых акций по осквернению Корана.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстрант держит плакат перед шведским консульством. Турция. 22.01.2023г

«Нельзя использовать свободу слова в качестве повода для оправдания этого позора, замалчивания, равно как для оскорбления, унижения, брани и нападок на священные ценности. Европа должны принять меры для недопущения таких нападений», — заявил представитель президента Турции.

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также раскритиковал страны Европы за ведение политики двойных стандартов в вопросе противодействия исламофобии.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Протестующие держат зажженные факелы во время демонстрации. Турция. 22.01.2023г

Ранее провокационные акции по осквернению Корана проводились в Швеции, Нидерландах и Дании.