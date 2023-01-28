Берлин, 28 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал тщательно взвешивать все шаги по Украине. Об этом стало известно из еженедельного обращения канцлера, опубликованного 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Олаф Шольц заявил, что многие граждане Германии обеспокоены, хотят мира, чтобы власти «сохраняли нервы».

«Это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», — сказал Шольц.

Политик также заверил жителей Германии, что безопасность страны остается в центре внимания.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять истребители на Украину, потому что они гораздо сложней в использовании, чем танки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался от суверенитета после решения о поставках танков Киеву.