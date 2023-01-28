Варшава, 28 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Руководство Украины довело страну до того, что её ВВП был в четыре раза меньше ВВП Польши ещё до начала вооружённого конфликта в 2022 году. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в опубликованном 27 января интервью изданию Krytyka Polityczna.

(сс) Dragan Tatic. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Радослав Сикорский

«Их элиты просто-напросто теряли время, пряча свою коррумпированность и манию величия рассказами о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем», — сказал Сикорский.

Он напомнил, что Украина после распада Советского Союза получила богатое наследие в виде атомных электростанций, авиапромышленности. Кроме того, у новой страны не было долгов. Также при сложившемся управлении плодородные земли не помогли развитию экономики.

На вопрос журналистов, нужно ли Украину принимать в НАТО, Сикорский ответил, что до начала спецоперации по денацификации это было бы «провокацией», а теперь принимать эту страну в альянс «бессмысленно».