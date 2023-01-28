Донецк, 28 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра. Об этом 28 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре населённых пункта Херсонской области попали под огонь ВСУ.