Москва, 28 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Российский актёр Никита Ефремов поблагодарил отца Михаила Ефремова во время вручения кинопремии «Золотой орёл». ХХI торжественная церемония состоялась накануне, 27 января, сообщает teleprogramma.

Кристина Кормилицына. Известия Актер Никита Ефремов

Ефремов был награждён за роль в картине «Нулевой пациент» в номинации «Лучший актёр онлайн-сериала». На сцене, держа статуэтку в руках, актёр сказал:

«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку».

Напомним, отец Никиты Ефремова Михаил, заслуженный артист Российской Федерации, с 2020 года отбывает наказание в колонии общего режима как виновник ДТП со смертельным исходом. Он приговорён к сроку семь с половиной лет лишения свободы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Ефремов

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