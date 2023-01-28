Ашхабад, 28 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Уже скоро станет возможным доставлять грузы по Каспийскому морю из порта города Туркменбаши в Туркмении в порты Астрахани и Махачкалы. Об этом 28 января по итогам прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского бизнес-форума сообщил торговый представитель России в Туркмении Александр Елизаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Портовый груз

Он напомнил в беседе с ТАСС, что вопрос об организации регулярного водного грузового маршрута прорабатывается уже в течение нескольких лет. По его словам, задача, поставленная руководством страны, будет выполнена в ближайшее время.

«Мы ожидаем открытия водного транспортного маршрута, который свяжет Туркменбаши с Махачкалой и Астраханью», ― сказал Елизаров.

Он добавил, что открытие маршрута и его регулярный график имеют большое значение для грузоотправителей.