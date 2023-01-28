Прага, 28 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Чехии в субботу возобновилось голосование во втором туре выборов президента республики. Об этом 28 января сообщили в эфире Česká televize.

Автор: MARTIN DIVISEK. EPA. tassphoto. Второй тур президентских выборов в Чехии. На фото: кандидат в президенты, отставной генерал Петр Павел

Отмечается, что более 8 миллионов граждан, не успевших проголосовать в пятницу, смогут отдать свой голос до 14:00 по местному времени.

Напомним, что первый тур выборов президента Чехии состоялся 13–14 января. Первое место занял 61-летний экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел, набравший 35,4% при явке 68,24%. Вторым стал экс-премьер Андрей Бабиш.

Официальные результаты Центральная избирательная комиссия назовет в воскресенье, а инаугурация нового президента состоится 8 марта.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш отменил встречи с избирателями из-за угроз.