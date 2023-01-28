Франция и Италия собираются поставить Киеву ракеты для систем ПВО
Франция и Италия собираются поставить Киеву ракеты Aster-30 для систем ПВО
Рим, 28 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. О совместной закупке порядка 700 зенитных ракет Aster-30, часть из которых будет поставлена киевскому режиму, договорились власти Франции и Италии. Об этом 28 января сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источник.
По информации издания, такие ракеты используются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, и они будут поставлены Украине, при этом часть из этих ракет, возможно, будет направлена в арсеналы Италии и Франции.
Также указывается, что 27 января глава минобороны Италии Гвидо Крозетто вместе со своим коллегой из Франции Себастьеном Лекорню обсудили технические детали поставок систем ПВО Киеву. При этом отмечается, что также в ходе переговоров стороны договорились о производстве новых батарей SAMP-T.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев заявил, что Вооружённые силы (ВС) России могут в ходе боевых действий на территории Украины захватить с целью изучения американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые страны Запада пообещали поставить Киеву.