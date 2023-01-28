Рим, 28 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. О совместной закупке порядка 700 зенитных ракет Aster-30, часть из которых будет поставлена киевскому режиму, договорились власти Франции и Италии. Об этом 28 января сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источник.

Andrew LinnettMOD Aster. Погрузка на эсминец «Даймонд»

По информации издания, такие ракеты используются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, и они будут поставлены Украине, при этом часть из этих ракет, возможно, будет направлена в арсеналы Италии и Франции.

Также указывается, что 27 января глава минобороны Италии Гвидо Крозетто вместе со своим коллегой из Франции Себастьеном Лекорню обсудили технические детали поставок систем ПВО Киеву. При этом отмечается, что также в ходе переговоров стороны договорились о производстве новых батарей SAMP-T.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев заявил, что Вооружённые силы (ВС) России могут в ходе боевых действий на территории Украины захватить с целью изучения американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые страны Запада пообещали поставить Киеву.