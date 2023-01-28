Херсон, 28 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ночь с 27 на 28 января поразили объекты Вооруженных сил Украины в Херсоне (Херсонская области) и Константиновке (Донецкая Народная Республика).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Как сообщает издание «Военное образование», наибольшее количество взрывов было отмечено на объектах в Константиновке. Также в результате высокоточного артобстрела были поражены места базирования подразделений ВСУ в Херсоне.

Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось о повреждении зернохранилища в Новоалександровке в результате обстрела со стороны ВСУ.