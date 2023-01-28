Киев, 28 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги, объявленный утром 28 января, отменён, сообщает украинский ресурс оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Напомним, воздушную тревоги украинские власти объявили после 8:40 мск в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

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Напомним, накануне, 27 января, Минобороны РФ сообщило, что 26 января российские военные в рамках СВО нанесли массированные удары по украинским энергообъектам.