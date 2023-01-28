Луганск, 28 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Населённый пункт Новоайдар Луганской Народной Республики (ЛНР) был обстрелян украинскими войсками с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 28 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Новоайдара со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки получил ранения один мирный житель.