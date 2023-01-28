Москва, 28 января, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Состоящие на вооружении стран НАТО основные танки — американские Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard — обладают слишком слабой бронёй в задней части корпуса, сообщил 28 января военный эксперт Михаил Тимошенко информационному агентству URA. RU.

(сс) mark6mauno Танк Abrams

«Корма слабая практически у всех. Это их объединяет. Если ты начинаешь проектировать машину, то где-то нужно выбрать центр масс. Если она будет клевать носом — плохо, если она будет садиться на хвост — тоже плохо, значит, компоновку надо как-то балансировать. А что нужно в первую очередь прикрыть броней? Желательно, боевой отсек, где сидит экипаж. Это башня, боекомплект и механик-водитель. Вот и получается, что прикрывается лоб, по мере сил борта башни и борта корпуса», — сказал эксперт.

По словам Тимошенко, сославшегося на мнение специалистов, задняя броня немецких Leopard вполне может быть пробита из автоматических пушек, которыми вооружены российские боевые машины пехоты.

Напомним, что США и европейские страны НАТО намерены предать ВСУ значительное количество танков Abrams, Challenger, Leopard.