Москва, 28 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В субботу, 28 января, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим снегом, а также гололедица. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Добавим, что, исходя из данных метеорологической службы, атмосферное давление составило 754–755 миллиметров ртутного столба, ожидается ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха днем не поднимется выше минут двух градусов, ночью же не опустится ниже минус семи градусов.

Вчера, 27 января, в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей и усиленным ветром.