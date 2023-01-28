Москва, 28 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Россия сохраняет готовность к массированным кибератакам из-за рубежа против себя, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Он отметил, Запад понадеялся на хакеров с Украины, которые действуют, атакуя Россию.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — сказал замглавы МИД РФ.

Сыромолотов также рассказал, что Киев присоединился к подконтрольному центру киберзащиты НАТО, который находится в эстонской столице Таллине. Вместе с тем замминистра отметил, что российские власти распорядились предпринять ряд мер для защиты страны от киберугроз.

Он подчеркнул, что применяемые методы безопасности постоянно совершенствуются. Замглавы МИД также добавил, что Россия относится к этому вопросу очень кропотливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января специалист в сфере информационной безопасности Рихард Вернер заявил, что конфликт на украинской территории усугубляет напряженную ситуацию в киберпространстве.