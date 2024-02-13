Вашингтон, 28 января, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Генерал ВВС США Майк Минихан в разосланной своим подчинённым служебной записке предположил скорую войну с Китаем, сообщает 28 января NBC News.

U.S. Air Force Майк Минихан

Минихан, являющийся начальником Командования воздушных перевозок, считает, что война может начаться уже через два года.

«Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — написал генерал в служебной записке. Минихан также посчитал, что, поскольку в США в 2024 году пройдут президентские выборы и американцам будет не до Тайваня, то Китай может атаковать остров.

Подписанная генералом служебная записка адресована всем командирам авиакрыльев Командования воздушных перевозок и другим оперативным командирам ВВС и приказывает им доложить Минихану обо всех основных усилиях по подготовке к боевым действиям с Китаем к 28 февраля.

Напомним, что отношения между США и Китаем стремительно ухудшаются и Пекин открыто называется главным врагом Вашингтона.