Москва, 28 января, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Возможности для шпионажа через персональные устройства связи продолжают наращивать США. Об этом 28 января заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в беседе с ТАСС.

Сплошной шпионаж

Дипломат указал, что, вопреки лозунгам о правах человека, которые они сами же и декларируют, американцы продолжают наращивать возможности для слежки и шпионажа через персональные устройства связи.

«Спецслужбы США были уличены в использовании шпионских программ «Пегасус» и «Графит» для взлома персональных устройств связи, компьютеров по всему миру», — отметил Сыромолотов.

Также дипломат добавил, что США использовали все возможности для ухода от ответственности за противоправные действия своих спецслужб и компаний, специализирующихся на шпионаже, прослушке и хищении личных данных. Таким образом, пояснил дипломат, американские спецслужбы обнажали свои преступные планы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже.