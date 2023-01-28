Будапешт, 28 января, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Венгерские власти требуют от Брюсселя исключить из санкционных списков ЕС нескольких руководителей российских компаний, 27 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По их информации, решение по указанному вопросу может быть принято в марте 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января ЕС еще на шесть месяцев продлил экономические санкции против России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что бельгийские власти не поддерживают запрет на закупку алмазов из РФ. Глава правительства назвал бессмысленными такие ограничения.

Премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь предупредил, что Будапешт наложит вето в случае введения Евросоюзом санкций против российских организаций и предприятий ядерной энергетики.