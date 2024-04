Москва, 28 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В России будет отозван 8301 автомобиль Lexus, сообщает 27 января пресс-служба Росстандарта.

leginmat Эмблема Lexus

Отзыву подлежит 8301 автомобиль Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованный с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года.

Причиной отзыва автомобилей является риск возникновения возгорания. Вентиляционная трубка топливного бака автомобиля может треснуть, что при неблагоприятных обстоятельствах не исключает возможность пожара.

Напомним, что ООО «Тойота Мотор» ранее из-за проблем с программным обеспечением уже отозвало 47 007 автомобилей Lexus и Toyota.