Москва, 28 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не может судить о «нормандском формате», поскольку не был к нему причастен никоим образом. Об этом 28 января сообщил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего в беседе с ТАСС.

Lugansk.site Владислав Дейнего

Дейнего прокомментировал замечание Джонсона о том, что «нормандский формат», созданный для мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

«Джонсон не может судить о «нормандском формате», потому что Британия не имела никакого отношения к этому процессу, а тем более Джонсон — он и близко не был причастен ко всем этим событиям, потому что на момент формирования «нормандского формата» он не имел отношения к правительству», — указал Дейнего.

По мнению Дейнего, «нормандский формат» и Минские соглашения были конструктивным шагом в сторону урегулирования конфликта на территории Украины. Как уточнил Дейнего, в рамках так называемой «имитации» переговорного и миротворческого процесса были реализованы шаги, направленные на стабилизацию обстановки в Донбассе.

Как пояснил Дейнего, тема «нормандского формата» удобна «для политического пиара», поэтому громкие заявления как Джонсона, так и канцлера Германии Ангелы Меркель можно отнести «к вопросам технологий политической конкуренции на Западе».