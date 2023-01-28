Варшава, 28 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Поставляя свои танки Украине, Польша таким способом хочет избавиться от устаревшей советской бронетехники и получить новое иностранное оружие. Об этом 28 января заявил военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в интервью РИА Новости.

K2xe Танк PT-91 Twardy

Он именно так прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что вместе с ранее обещанными танками Leopard Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy, которые являются польской модернизацией советского танка Т-72М1.

«Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от «советского» наследия, чтобы потом закупить Abrams… «Утилизируя» эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги», — считает эксперт.

Напомним, что после начала СВО Варшава уже передала Киеву около 250 своих танков советского образца. Польские власти уже подписали контракты на приобретение у США 250 танков M1 Abrams и 1000 танков K2 у Южной Кореи.