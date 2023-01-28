Москва, 28 января, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Новейшие российские зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМ» усилят силы противовоздушной обороны (ПВО) России в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-СМ»

Они будут отправлены в районы проведения спецоперации в ближайшее время. Комплексы «Панцирь-СМ» способны поражать беспилотные летательные аппараты и реактивные снаряды, включая ракеты американской системы залпового огня HIMARS.

По информации источника, также планируется проверить работу подобных комплексов, которые оснащены мини-ракетами для уничижения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град». На одной боевой машине «Панцирь-СМ» устанавливается до 48 таких мини-ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Министерство обороны России обнародовало кадры боевой работы зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне спецоперации.