Лондон, 28 января, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Истребители, необходимые для миссии по охране воздушного пространства, может передать Украине Великобритания. Об этом 27 января сообщает газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Как пояснил изданию высокопоставленный источник в британских ВВС, передача Киеву истребителей возможна, но не является приоритетом для Лондона. Однако такие поставки могут быть одобрены властями Великобритании только после того, как российские войска покинут территорию Украины.

Отмечается, что боевые самолёты могут быть предоставлены Киеву только для проведения операций по патрулированию воздушного пространства в целях его охраны и защиты.

При этом указывается, что у руководства британской армии вызывает беспокойство тот факт, что королевские ВМС и ВВС не вносят существенный вклад в поддержку украинской армии. Представители ВВС и ВМС Соединенного Королевства в ответ поясняют, что для освоения сложной боевой техники потребуется значительно больше времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава минобороны Германии Борис Писториус пояснил отказ поставлять Киеву истребители.