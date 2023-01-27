Женева, Швейцария, 28 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Россию серьёзно беспокоят участившиеся случаи дискриминации российских граждан на территории Швейцарии, 27 января на рассмотрении швейцарского доклада о соблюдении прав и свобод в Совете ООН по правам человека в Женеве заявила представитель российской делегации Кристина Сукачева.

Швейцария

Российский дипломат обратила внимание на то, что «в отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети» российских граждан. Некоторые швейцарские банки, сказала Сукачева, прекратили обслуживание российских граждан, не внесенных в санкционные списки. Банки стали массово проверять основания для открытия счетов проживающих в Швейцарии и не подпадающих под санкции ЕС клиентов из России, чтобы пересмотреть банковские отношения с ними.

Сукачева также отметила, что в марте 2022 года крупнейшие операторы кабельных сетей Швейцарии прекратили ретрансляцию телеканалов RT и Sputnik, тем самым нарушив права на свободу мнений и их свободное выражение.

Напомним, что Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России.