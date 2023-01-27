Москва, 27 января, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Объем и темпы роста торговли в национальных валютах со странами СНГ и рядом стран Азии и Африки должны быть увеличены. Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном 27 января на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Обеспечить исполнение этого поручения Путин велел правительству России совместно с Банком РФ.

Как отмечено в поручении, «правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России» уделить особое внимание обеспечению «опережающих темпов роста внешней торговли с государствами — участниками СНГ, со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств».

Срок исполнения поручения до 1 марта 2023 года с предоставлением докладов далее один раз в месяц.