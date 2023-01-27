Путин дал поручение расширить деятельность фонда «Круг добра»
Москва, 27 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда «Круг добра». Соответствующее поручение опубликовано 27 января на сайте Кремля.
Изменения будут способствовать расширению полномочий фонда.
«Внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда «Круг добра», в целях расширения направлений его деятельности», — говорится в поручении президента.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Поручение поручено выполнить до 1 апреля 2023 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации направит фонду «Круг добра» грант в размере порядка 70 млрд рублей для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями.
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