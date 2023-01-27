Москва, 27 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда «Круг добра». Соответствующее поручение опубликовано 27 января на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко

Изменения будут способствовать расширению полномочий фонда.

«Внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда «Круг добра», в целях расширения направлений его деятельности», — говорится в поручении президента.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Поручение поручено выполнить до 1 апреля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации направит фонду «Круг добра» грант в размере порядка 70 млрд рублей для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями.

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