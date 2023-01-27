Москва, 27 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны доложить о дополнительном финансировании мер по борьбе с гепатитом С. Об этом говорится в перечне поручений, обнародованном 27 января на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Обеспечить реализацию в полном объеме комплекса мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, проработав вопросы об определении дополнительных источников финансирования указанных мероприятий», — говорится в сообщении.

Доклад от правительства ожидается 1 марта.