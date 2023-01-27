Москва, 27 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России уделить внимание укреплению российского технологического суверенитета. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

«На период до 2030 года уделить особое внимание: решению в 2023 году следующих ключевых задач… укрепление технологического суверенитета Российской Федерации, обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации», — говорится в поручении президента.

Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года.