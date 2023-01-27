Москва, 27 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение FIS (Федерации лыжного спорта и сноубординга) об отстранении российских лыжников от чемпионата мира, который пройдет в следующем месяцев в Планице (Словения).

Павел Бедняков/РИА Новости Елена Вяльбе

«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего. Все абсолютно ожидаемо и было давно известно», — цитирует Вяльбе издание «Чемпионат» в 27 января.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете приняли решение о возможности допуска российских спортсменов до международных соревнований в случае согласия спортсменом выступать в нейтральном статусе.