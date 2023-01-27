Стокгольм, 27 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Силами ЕС не удаётся продвинуть в ГА ООН идею создания «трибунала по Украине», нужна поддержка «международных партнёров», сообщил 27 января журналистам европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По его словам, идея создания трибунала обсуждается министрами юстиции стран ЕС, однако чтобы продвинуть её через ГА ООН, не набирается необходимого числа голосов. А через СБ ООН, в компетенции которого лежит вопрос создания такого трибунала, помешает право вето России.

Как заявил Рейндерс, инициаторы этой идеи пытаются найти вариант организации процесса, например, можно для начала создать «какой-то аналога органа прокуратуры для сбора улик».

Дидье Рейндерс «Еврокомиссия пытается убедить не только государства — члены ЕС, но и международных партнёров в том, что нам необходимо начать процесс».

Напомним, инициатива создания так называемого трибунала по Украине принадлежит Европейской комиссии. В ноябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила работать для реализации этой идеи и с «международными партнёрами».

Этот трибунал, как заявляет Брюссель, якобы нужен «для расследования преступлений, совершённых Россией на Украине» в ходе спецоперации. Неделю назад, 19 января, Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к создать «спецтрибунал по Украине».

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Однако российская сторона называет эти поползновения напрасными, ведь ЕС не может создавать международный суд по уголовному преследованию лидеров третьих стран, которые пользуются иммунитетом по международному праву.

У ЕС нет такого права, оно есть только у СБ ООН. Как заявило, комментируя действия Брюсселя Постоянное представительство России при ЕС, попытки еэсовцев «учредить международный трибунал в обход СБ ООН обречены на провал», причём обо всём об этом европейское руководство прекрасно знает.

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