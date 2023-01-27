Берлин, 27 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сделала недопустимое заявление, что страны Европы «ведут войну против России», и должна уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы, обнародованном 27 января на сайте партии.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Своим непрофессиональным поведением федеральный министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии», — говорится в обращении.

Крупалла также призвал канцлера Германии Олафа Шольца немедленно выступить с заявлением, что Германия не находится в состоянии войны с РФ.

Напомним, Бербок сделала заявление о «войне против России» 24 января в ходе заседания ПАСЕ. Она призвала на этом основании больше помогать киевскому режиму.