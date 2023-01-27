Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины ранили мирного жителя в городе Угледаре. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ ранили мирного жителя в Угледаре. Мужчина эвакуирован, получает необходимую медицинскую помощь», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в районе города Угледара.