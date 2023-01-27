Москва, 27 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. С призывом внимательным образом изучить данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о размещении киевским режимом оружия на территории атомных электростанций (АЭС) обращается к секретариату МАГАТЭ Россия. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стрингер/РИА Новости Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

Как напомнила российский дипломат, ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о складировании киевским режимом на территории АЭС оружия и боеприпасов, которые ему поставляют страны Запада.

«Считали бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ внимательно отнеслось к этой информации, не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают. <…> Мы призываем секретариат МАГАТЭ не спешить с выводами и оценками текущей ситуации, также более тщательно взглянуть на то, что происходит сейчас на украинских АЭС», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необходимо чтить не только память жертв Холокоста, но и бойцов, освобождавших нацистские концлагеря.