Вашингтон, 27 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден мог бы посетить Украину, но пока не время, сообщает телеканал CNN.

Михаил Тургиев/РИА Новости Белый дом в Вашингтоне

«Думаю, что президент в какое-либо подходящее время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о планах Байдена посетить Украину в скором времени.

Кирби однако отметил, что Джо Байден поддерживает контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден, заявляя о поставках Украине танков, отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. С таким замечанием выступила 27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.