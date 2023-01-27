Захарова: Шольц отказался от суверенитета Германии после решения по танкам
Москва, 27 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от суверенитета после решения о поставках Киеву танков Leopard, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 27 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Leopard 2
Представитель МИД России назвала «историческим» решение о поставках танков Leopard, так как это свидетельствует о потере суверенитета Германии. По её словам, Олаф Шольц расписался в отказе от самостоятельной внешней политики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на действия Нидерландов, которые не разрешили российским дипломатам участвовать в церемонии памяти жертв Холокоста в Амстердаме.