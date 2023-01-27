Москва, 27 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Москва выступает за урегулирование отношений между Баку и Ереваном, а также за разблокирование Лачинского коридора. Об этом 27 января на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Патрин/ТАСС Лачинский коридор

«Призываем к полной разблокировке Лачинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и обращаемся с призывами к Баку и Еревану, чтобы скорейшим образом урегулировать имеющиеся разногласия», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия, в отличие от многих других стран, не ограничивается призывами к сторонам конфликта, а также ищет пути его разрешения. Кроме того, Москва оказывает гуманитарную помощь.

Напомним, в Баку требуют, чтобы в Нагорном Карабахе прекратили «незаконную» добычу на золоторудном и медно-молибденовом месторождениях. 12 декабря толпа экоактивистов из Азербайджана попыталась пройти к рудникам, но их не пропустили российские миротворцы, тогда активисты заблокировали Лачинский коридор. Они пропускают только транспорт миротворцев, доставляющий гуманитарную помощь в Нагорный Карабах.