Брюссель, 27 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи на общую сумму €92 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, бронированные армейские автомобили, грузовики, гранатомёты и стрелковое оружие, предоставят режиму Киева власти Бельгии. Об этом 27 января рассказала на пресс-конференции в Брюсселе глава бельгийского минобороны Людивин Дедондер.

Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press Людивин Дедондер

«Эта помощь связана с возможным наступлением России», — также отметила министр обороны Бельгии.

При этом Дедондер не уточнила конкретный список поставляемого Киеву вооружения, указав только, что в этот пакет военной помощи войдут боеприпасы к системам ПВО, гранатомёты, противотанковое оружие, бронированные автомобили и грузовики.

Также она добавила, что всё это оружие уже находится на складах и готово к отправке, заметив, что автомобили Киеву будут отправлены в течение ближайших недель, когда бельгийские военные получат замену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал общие потери ВСУ за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях.