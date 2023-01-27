Москва, 27 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Необходимо чтить не только память жертв Холокоста, но и бойцов, освобождавших нацистские концлагеря. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, то, что увидели воины Красной армии в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, несравнимо по силе воздействия ни с чем, а потому нужно говорить об этих событиях в своих семьях, глядя на эти фотографии, и рассказать об этом детям, так как такими вещами должны заниматься не только государства.

«Что-то должно шевельнуться где-то там, внутри, где находится душа. Что-то должно побудить нас сегодня, в том числе и в этот день, хотя для этого есть и много других дней. Просто вот так по-человечески друг с другом на эту тему поговорить и вспомнить. Без политики. Без занятия той или иной стороны (в сегодняшних конфликтах. — прим. ред.). А просто вспомнить, как это было 78 лет назад», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что общим долгом сегодняшних поколений является то, чтобы подобные этим страшным событиям Второй мировой войны события никогда не повторились вновь.

«Мы обязаны беречь священную память о событиях Второй мировой войны. Память о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя освобождения тех, над кем издевались, заслуживает не меньшей почести», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что любой народ должен уметь находить способы быть благодарным тем, кто смог спасти его от уничтожения.