Москва, 27 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Украинская телеведущая Мария Ефросинина попала в перечень террористов и экстремистов. Её фамилия значится на сайте Росфинмониторинга.

(сс)Stefan Brending Украинская телеведущая Мария Ефросинина

«Физические лица. Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР», ― сообщается на интернет-ресурсе.

Мария Ефросинина ― украинская телеведущая, общественный деятель и блогер. Карьеру на телевидении Ефросинина начала в 19 лет, когда её утвердили в качестве ведущей «Счастливого звонка» на нынешнем «UA: Первый». Вскоре к нему добавился и «Новый канал» с утренним «Подъемом», принесшим любовь и обожание публики. За годы работы она успела провести и «Евровидение-2005», и «Линию конфликта» на ICTV.

Добавим, что фамилия Евфросининой также значится в базе розыска МВД России.