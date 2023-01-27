Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации, дислоцированные в Донецкой Народной Республике, сбили украинский самолет. Об этом 27 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Отмечается, что в районе населенного пункта Угледар за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Российской Федерации за последние 24 часа удалось уничтожить под Херсоном реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и гаубицу М-777.