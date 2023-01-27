Москва, 27 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили на купянском направлении свыше 30 военных ВСУ. Об этом 27 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Артиллерия ВС России в зоне СВО

«На купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 30 украинских военных, а также два автомобиля, американская артиллерийская система М-777 и гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, заявляя о поставках Украине танков, отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Этим он косвенно признал, что решения в Киеве принимает не Владимир Зеленский.