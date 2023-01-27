Москва, 27 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, заявляя о поставках Украине танков, отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Этим он косвенно признал, что решения в Киеве принимает не Владимир Зеленский. С таким замечанием выступила 27 января в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждёт весной, только что сказал президент США», — заявила дипломат.

Напомним, на днях президент США Джо Байден в ходе своей речи в Белом доме заявил, что власти Соединённых Штатов решили поставить киевскому режиму 31 американский танк M1 Abrams, что эквивалентно одному танковому батальону. Байден также заметил, что поставить Киеву танки рекомендовал глава минобороны США Ллойд Остин. Эта техника, по мнению министра, повысит «способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей».

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